Promessa do tênis de mesa paralímpico, Paulo Henrique luta pelo ouro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) conseguiu na edição de 2017 o que há muito tempo vinha tentando nas Paralimpíadas Escolares: reunir representantes de todos os Estados. A conquista é emblemática porque reforça uma das principais contribuições da competição para o paradesporto nacional, o de revelar e consolidar talentos que serão lapidados para os próximos ciclos dos jogos mundiais. Crianças e jovens de todo o país hoje brilham os olhos por São Paulo, que abriga o CT Paralímpico, mas muitos sonham – e têm condições de chegar – aos Jogos Paralímpicos em outra metrópole, a Tóquio de 2020.

É o caso de Paulo Henrique Gonçalves, 16 anos, da Escola Estadual Nereu Ramos, de Itapoá. Com uma dismelia de nascença que resultou em uma má formação nos braços, o garoto se mudou de Londrina, no Paraná, aos 10 anos. Veio com os avós e a mãe por recomendação médica, para que o avô, adoentado, trocasse a cidade grande por algum lugar mais calmo. Sem nenhum envolvimento anterior com o esporte, foi descoberto por um técnico no município do Litoral Norte catarinense que observou na deficiência dele uma oportunidade no paradesporto.

Abraçou de vez a ideia aos 12 anos com total apoio da família, testando a modalidade que mais lhe agradava e a que mais tinha habilidade. Se encontrou no tênis de mesa e, passados quatro anos, ocupa o quarto lugar no ranking nacional da categoria na classe 7. À frente dele estão apenas dois medalhistas das Paralimpíadas do Rio de Janeiro e um atleta de Joinville que tem quase o dobro de anos de carreira do que Paulo tem de treinamento.

— Foi nessa modalidade que conheci pessoas maravilhosas e vivi grandes momentos — diz o garoto motivado e bem articulado, que sempre foi preparado e orientado para não ver na deficiência um limitador de seus sonhos.

Quase meia década de parceria

Nesta quinta-feira, ele entrou em ação e venceu os três jogos que disputou. Nesta sexta, joga as duas últimas partidas e só depende de si para levar o ouro. Se conseguir, repetirá a conquista de 2015 e irá juntar a medalha a outras duas de prata em Paralimpíadas Escolares.

O parceiro na preparação, há mais de quatro anos, é o professor Alan José Rezende da Silva, que junto com o professor Sérgio Ofugi toca a Associação Esportiva e Paradesportiva de Itapoá. São 15 pessoas atendidas em um trabalho voluntário, com Alan, que é funcionário público do Estado, aproveitando os horários de folga para se dedicar aos atletas. Ele atua com o paradesporto há quase 10 anos e destaca a importância dos torneios escolares na formação de esportistas de alto nível.

— Mesmo antes das Paralimpíadas, os Parajesc em SC são a porta de entrada para descobrirmos talentos. O Paulo Henrique veio bem cru e hoje é um orgulho. Ele hoje faz parte do projeto de detecção de talentos da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa chamado Diamantes do Futuro e é monitorado há algum tempo para os próximos ciclos paralímpicos. Seja 2020 ou 2024, porque ele é muito jovem — declara o técnico.

Paulo Henrique também já foi convocado para a Seleção Brasileira que disputou o Parapan de Jovens, em março, em São Paulo, e recebeu convite para passar uma temporada com a seleção permanente. Certamente será mais um passo rumo ao outro lado do mundo em 2020.

