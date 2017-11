Presidente do Olympiacos deixa cargo durante julgamento por corrupção

Atenas 08/11/2017 | 16h55

O empresário Vangelis Marinakis anunciou nesta quarta-feira que vai deixar por alguns meses o cargo de presidente do Olympiacos, clube mais vitorioso da Grécia, enquanto o processo sobre suposta combinação de resultados está em curso.

"Até o final do processo e durantes uns meses até provar minha inocência, proponho que o prefeito de El Pireo, Yannis Moralis, assuma as funções do conselho de administração", declarou Marinakis, citado em comunicado do clube.

Moralis declarou ao site de notícias in.gr ter aceitado "esta responsabilidade histórica diante de milhões de torcedores do Olympiacos".

Há dois meses, a justiça grega abriu processo penal contra 287 pessoas por participação em organização criminosa, combinação de resultados e acordo para delinquir, entre elas Marinakis e o ex-presidente da Federação Grega de Futebol, Yorgos Sarris.

* AFP