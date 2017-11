"Por Guerrero", Peru vencerá Nova Zelândia, afirma meia Tapia

Lima 07/11/2017 | 16h57

Inspirado por seu suspenso capitão Paolo Guerrero, o Peru mostrará seu melhor futebol para derrotar a Nova Zelândia no confronto deste sábado pela repescagem da Copa do Mundo da Rússia-2018, garantiu nesta terça-feira o meia peruano Renato Tapia.

"Vamos entrar em campo e mostrar uma versão nossa que ninguém viu. Temos que sair propondo o jogo, porque somos uma equipe que sempre fez isso", declarou Tapia à imprensa peruana, após o primeiro treino de sua seleção em Auckland.

Embora não possa contar com o capitão e principal jogador do time, o atacante Paolo Guerrero, suspenso por 30 dias pela Fifa após ser flagrado em um exame antidoping, a seleção peruana acredita na vitória.

"Todos estamos com ele (Guerrero) neste momento duríssimo. Por Guerrero, vamos buscar o objetivo de classificar à Copa", afirmou o jogador de 22 anos do Feyenoord, da Holanda.

O Peru disputará sua primeira partida da repescagem neste sábado, no estádio Westpac de Wellington. A partida de volta acontecerá no dia 15 de novembro, no Estádio Nacional de Lima.

Caso consiga a classificação, o Peru torcerá para que Guerrero consiga esclarecer sua situação com a Fifa. O atacante do Flamengo corre risco de ser suspenso por até 4 anos por uso de substância proibida.

O Peru busca uma primeira classificação à Copa do Mundo em 36 anos, desde 1982.

* AFP