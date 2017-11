Pizzi assume comando da seleção da Arábia Saudita

Riade 28/11/2017 | 13h47

O argentino Juan Antonio Pizzi foi nomeado técnico da Arábia Saudita e vai comandar o país na Copa do Mundo da Rússia-2018, substituindo o compatriota Edgardo Bauza, anunciou a agência oficial saudita SPA nesta terça-feira.

O contrato de Pizzi foi assinado em Tóquio, ao lado do presidente da Federação do país do Golfo, Adel Izzat.

Pizzi, de 49 anos, conquistou a Copa América Centenário-2016 com o Chile. Mas no mês passado deixou a "La Roja" por não conseguir a vaga para o Mundial do ano que vem.

A Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou a demissão de Bauza no dia 22 de novembro, a pouco menos de sete meses do início da Copa.

* AFP