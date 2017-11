Peru derrota Nova Zelândia por 2-0 e vai disputar a Copa do Mundo após 36 anos

Lima 16/11/2017 | 06h03

O Peru carimbou o passaporte para uma Copa do Mundo após 36 anos, graças à vitória de 2-0 sobre a Nova Zelândia na quarta-feira à noite em Lima, que colocou em jogo a última vaga em disputa para o Mundial da Rússia-2018.

Jefferson Farfán abriu o placar aos 27 minutos, com um belo chute da entrada da área. O meia dedicou o gol e sua atuação ao amigo Paolo Guerrero, suspenso por doping.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Christian Ramos marcou o segundo gol e decretou a vitória peruana no jogo de volta da repescagem (0-0 na partida de ida), disputado no Estádio Nacional.

O Peru não disputa uma Copa do Mundo desde o Mundial da Espanha-1982.

A partida foi marcada por muitas homenagens ao capitão Guerrero e por uma grande festa nas arquibancadas.

