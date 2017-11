Partey volta a dar vitória ao Atlético de Madrid

Madri 04/11/2017 | 16h37

O Valencia (2º), grande surpresa do Campeonato Espanhol, venceu por 3 a 0 o Leganés (8º), neste sábado pela 11ª rodada da competição, e se aproximou provisoriamente a um ponto do líder Barcelona, enquanto o Atlético de Madrid assumiu o terceiro lugar ao vencer nos acréscimos o La Coruña.

Vindo de três empates seguidos em todas as competições, o Atlético voltou a mostrar sua recente fragilidade e teve enorme dificuldade durante toda a partida, mas acabou somando importantes três pontos graças ao gol do ganense Thomas Partey nos acréscimos.

Os Colchoneros haviam empatado com o Villarreal (1-1) na última rodada do Campeonato Espanhol e com o Elche (1-1), da segunda divisão, na Copa do Rei.

O empate mais preocupante, porém, aconteceu no meio de semana em casa contra o modesto Qarabag (1-1), do Azerbaijão, pela Liga dos Campeões, um resultado que complicou as chances do time madrilenho avançar às oitavas de final.

No Campeonato Espanhol, a vitória deste sábado sobre o La Coruña colocou os comandados de Diego Simeone provisoriamente no terceiro lugar, com três pontos a mais que o Real Madrid (4º), que recebe no domingo o Las Palmas (18º).

Na primeira partida do dia, o Valencia (2º) confirmou a grande fase vencendo por 3 a 0 o Leganés, com gols do capitão Dani Parejo (14 min), em cobrança de falta que desviou na zaga antes de entrar, de Rodrigo (71), de cabeça após passe do belga Andreas Pereira, e de Santi Mina (82), de pênalti.

O Valencia chegou à oitava vitória (e três empates) na Liga Espanhola, um momento espetacular para uma equipe que foi transformada com a chegada do técnico Marcelino, após duas temporadas flertando com o rebaixamento.

O Leganés, que só havia sofrido cinco gols nas dez partidas anteriores na Liga, não teve opções diante do ritmo imposto pelo Valencia, que chegou a 30 gols no campeonato, superando o Barcelona (28).

Apesar da vitória, o atacante italiano Simone Zaza, artilheiro da equipe com 9 gols, não balançou as redes e saiu irritado ao ser substituído pelo técnico Marcelino.

- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Betis - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Valencia - Leganés 3 - 0

Deportivo La Coruña - Atlético de Madrid 0 - 1

Alavés - Espanyol

(17h45) Barcelona - Sevilla

- Domingo:

(09h00) Levante - Girona

(13h15) Celta Vigo - Athletic Bilbao

(15h30) Real Sociedad - Eibar

Villarreal - Málaga

(17h45) Real Madrid - Las Palmas

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 28 10 9 1 0 28 3 25

2. Valencia 27 11 8 3 0 30 11 19

3. Atlético de Madrid 23 11 6 5 0 16 6 10

4. Real Madrid 20 10 6 2 2 19 9 10

5. Sevilla 19 10 6 1 3 11 9 2

6. Villarreal 17 10 5 2 3 16 11 5

7. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

8. Leganés 17 11 5 2 4 9 8 1

9. Real Sociedad 14 10 4 2 4 21 20 1

10. Getafe 13 11 3 4 4 15 13 2

11. Espanyol 13 10 3 4 3 9 12 -3

12. Levante 12 10 2 6 2 11 13 -2

13. Girona 12 10 3 3 4 11 15 -4

14. Celta Vigo 11 10 3 2 5 19 16 3

15. Athletic Bilbao 11 10 3 2 5 10 12 -2

16. Deportivo La Coruña 11 11 3 2 6 13 20 -7

17. Eibar 8 10 2 2 6 5 22 -17

18. Las Palmas 6 10 2 0 8 8 25 -17

19. Málaga 4 10 1 1 8 6 21 -15

20. Alavés 3 10 1 0 9 4 16 -12

* AFP