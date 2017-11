Os potes do sorteio para os grupos da Copa do Mundo da Rússia-2018

Paris 16/11/2017 | 06h18

Após a classificação de Peru e Austrália na quarta-feira, as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo da Rússia já sabem em quais potes ficarão no sorteio para a formação dos grupos do Mundial.

A divisão foi definida com base no ranking da Fifa de outubro. A Rússia, como país sede, é uma das cabeças de chave, ao lado de Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

O sorteio acontecerá no dia 1 de dezembro em Moscou. Dois países da mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, com exceção dos europeus, com duas seleções do continente no máximo por chave.

Pote 1: Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia, França.

Pote 2: Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai, Croácia.

Pote 3: Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal, Irã.

Pote 4: Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul, Arábia Saudita.

* AFP