Os 32 países classificados para a Copa do Mundo da Rússia-2018

Paris 16/11/2017 | 06h03

O Peru foi o último país a garantir vaga entre as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo da Rússia-2018, que será disputada entre 14 de junho e 15 de julho do próximo ano.

A seguir todos os classificados para o Mundial:

País anfitrião: Rússia

ÁFRICA (5): Nigéria, Egito, Senegal, Marrocos, Tunísia

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE (3): México, Costa Rica, Panamá

ÁSIA (5): Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Austrália

AMÉRICA DO SUL (5): Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru

EUROPA (13): Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Polônia, Islândia, Sérvia, França, Portugal, Croácia, Suíça, Suécia, Dinamarca

* AFP