Organizador da Copa-2010 nega acusações de estupro

Joanesburgo 01/11/2017 | 16h17

O presidente da Federação Sul-africana de Futebol (Safa), Danny Jordaan, desmentiu nesta quarta-feira as alegações de uma cantora e ex-deputada, que afirma ter sido estuprada pelo organizador da Copa do Mundo-2010.

Jennifer Ferguson, ex-deputada do Congresso Nacional Africano (ANC), revelou em outubro via seu blog que Danny Jordaan a agrediu sexualmente em um hotel na cidade sul-africana de Port Elizabeth, há 24 anos.

"Sem dizer uma palavra, me agarrou (...), me imobilizou e me estuprou . Durou uns 20 segundos, mas me pareceu durar uma eternidade", escreveu Jennifer Ferguson.

Segundo comunicado da advogada do presidente da Safa, Mamodupi Mohlala-Mulaudzil, a "senhora Ferguson pretende que Jordaan há estuprou há 24 anos. Jordaan nega ter estuprado a senhora Ferguson".

Jordaan, ex-prefeito de Port Elizabeth e membro do ANC, foi chefe do comitê organizador da Copa do Mundo de 2010, sediada pela África do Sul.

* AFP