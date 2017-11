"O Real leva os bons" jogadores, critica Simeone antes de clássico

Madri 17/11/2017 | 16h33

O técnico do Atlético de Madrid, o argentino Diego Siemone, cutucou nesta sexta-feira o Real Madrid, afirmando que o gigante madrilenho "leva os bons" jogadores das outras equipes, na véspera do clássico da capital, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Mesmo se estão tendo resultados mais ou menos, são os melhores. Eles têm um elenco que levou todos os melhores garotos de todas as equipes da Liga espanhola, obviamente isso é importante, porque cria uma situação em que nós não podemos chegar nos garotos que têm situações favoráveis para crescer em outras equipes", declarou Simeone, ao ser perguntado sobre a fase ruim que o Real atravessa dentro de campo.

O Atlético também não anda bem das pernas. Na Liga, são seis vitórias e cinco empates, uma campanha que coloca a equipe de Simeone na 4ª colocação com os mesmos 23 pontos do Real Madrid.

Os dois clubes madrilenhos estão a oito pontos de distância do líder Barcelona e a quatro do segundo colocado Valencia.

"Acho que estão fazendo um grande trabalho. É a melhor equipe do mundo por tudo que conquistou e sempre esperamos que seja o adversário mais difícil", continuou o argentino sobre o Real Madrid, atual bicampeão da Europa.

"Os clássico, em qualquer país, geram sempre tensão, sempre há uma motivação. Convivem a ansiedade e a ambição. Desde que cheguei ao Atlético, todos os clássicos foram parecidos, com necessidades e objetivos", analisou Simeone, que se prepara para enfrentar o Real pela primeira vez na nova casa do Atlético, o estádio Wanda Metropolitano.

* AFP