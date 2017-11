"Neymar e Cavani são inteligentes, sabem que precisam um do outro", afirma Emery

Paris 24/11/2017 | 13h37

Neymar e Edinson Cavani "são inteligentes, sabem que precisam um do outro", afirmou nesta sexta-feira em coletiva de imprensa Unai Emery, técnico do PSG, ao comentar os problemas de relacionamento dos jogadores no início da temporada.

"São dois jogadores com as qualidades para serem os melhores do mundo. A fortaleza de seus caráteres ajuda muito em suas atuações dentro de campo. São inteligentes. Sabem que precisam um do outro, e dos companheiros para encontrar o equilíbrio entre a defesa e o ataque", declarou Emery.

O principal conflito entre os jogadores nasceu na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon em 19 de setembro, quando Kylian Mbappé sofreu pênalti e Neymar foi pedir a bola para cobrar, mas foi negado por Cavani. O uruguaio desperdiçou a cobrança.

A dois dias da importante partida contra o Monaco, vice-líder do Campeonato Francês, a seis pontos do PSG, o técnico espanhol acredita que a partida colocará frente a frente os melhores centroavantes do planeta.

"Os atacantes como Edinson Cavani e Falcao são os melhores do mundo. E estão no Campeonato Francês. É uma boa notícia para os torcedores", elogiou.

Os parisienses, que golearam implacavelmente na quarta-feira o Celtic (7-1) pela Liga dos Campeões, poderão dar enorme passo rumo ao título francês em caso de vitória sobre o principal adversário na Ligue 1.

"Eles têm os mesmos pontos que no ano passado, nós é que estamos fazendo melhor, essa é a diferença. Mas eles são muito fortes em casa, com essa capacidade para marcar muitos gols, como contra o Marselha (6-1). Historicamente, é um adversário difícil para o PSG", completou Emery.

* AFP