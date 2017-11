Newell's é primeiro clube argentino punido por motivos econômicos

Buenos Aires 28/11/2017 | 14h22

O Newell's Old Boys perdeu três pontos, por não cumprir obrigações contratuais, e se tornou o primeiro clube do futebol argentino em receber punição por razões não esportivas.

O Tribunal de Disciplina da Associação de Futebol Argentino (AFA) decidiu pela "dedução de três pontos da classificação final do campeonato da primeira divisão", porque o clube falsificou uma declaração juramentada e pela "falta de pagamentos das obrigações dos clubes com seus jogadores profissionais".

O clube da cidade de Rosário, onde o astro Lionel Messi surgiu para o futebol, anunciou que vai apelar a decisão.

O sindicato de jogadores acusou o clube no fim de agosto. Segundo a denúncia, o Newell's devia 6.341.383,41 pesos (aproximadamente 358 mil dólares) repartidos entre cinco jogadores.

Para poder participar do Campeonato Argentino, cada clube devia apresentar um certificado que comprovasse não ter dívidas com seus jogadores.

Newell's é o primeiro clube argentino a sofrer punição por descumprimento econômico deste tipo. Em comunicado, o clube respondeu que "as obrigações com os jogadores e com a comissão técnica, que deram origem a esse questão, estão cumpridas em sua totalidade e que nunca foram motivo de discussão nem foram argumento para estabelecer uma punição à instituição".

* AFP