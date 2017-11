Napoli encara Juventus para afirmar liderança da Serie A

Roma 30/11/2017 | 14h12

Líder invicta da Serie A, a Napoli vai receber a atual campeã Juventus nesta sexta-feira, pela 15ª rodada da competição, com a missão de buscar uma vitória que possa ampliar a vantagem no campeonato italiano.

A Velha Senhora ocupa o terceiro lugar do torneio, a quatro pontos da Napoli e a dois da Inter de Milão, outro time que ainda não perdeu nesta temporada.

Para o duelo contra os napolitanos, a Juve ainda não sabe se vai poder contar com o artilheiro Gonzalo Higuaín, que fraturou um dedo da mão durante treinamento. O argentino soma oito gols na temporada, atrás do compatriota Paulo Dybala (12).

"O que é certo é que Pipita é profissional e está concentrado, então veremos se pode jogar", indicou o companheiro alemão Sami Khedira.

A Juve tem o melhor ataque do campeonato, com 40 gols marcados, cinco a mais que a Napoli, que vem de vitória por 1 a 0 sobre a Udinese, e que confia no atacante belga Dries Mertens (10 goles) para fazer a diferença. Para os comandados de Sarri, o jogo é a chance para fortalecer sua candidatura ao título contra o time que dominou o país nos últimos seis anos.

A Roma (4º), a três pontos da Juve, é favorita para o confronto contra o SPAL (18º), que foi eliminado da Copa da Itália por um time da segunda divisão.

A Inter (2º) recebe no domingo o Chievo, que está bem na Serie A na 9ª colocação mas que caiu no dérbi contra o Hellas na Copa da Itália.

O Milan (7º) de Gattuso vai ser testado pelo lanterna Benevento.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

(15h30) Roma - SPAL

(17h45) Napoli - Juventus

- Sábado:

(17h45) Torino - Atalanta

- Domingo:

(09h30) Benevento - Milan

(12h00) Inter - Chievo

Bologna - Cagliari

Fiorentina - Sassuolo

(17h45) Sampdoria - Lazio

- Segunda-feira:

(16h00) Crotone - Udinese

(18h00) Hellas Verona - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 35 9 26

2. Inter 36 14 11 3 0 28 10 18

3. Juventus 34 14 11 1 2 40 14 26

4. Roma 31 13 10 1 2 24 9 15

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Milan 20 14 6 2 6 19 18 1

8. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

9. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

10. Atalanta 19 14 5 4 5 20 18 2

11. Torino 19 14 4 7 3 18 20 -2

12. Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19 4

13. Cagliari 15 14 5 0 9 13 24 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 14 2 4 8 12 23 -11

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 14 0 0 14 6 34 -28

* AFP