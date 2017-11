Napoli e Juventus retomam calma na Serie A após emoções europeias

Roma 03/11/2017 | 16h57

A 12ª rodada da Serie A pode dar um respiro a Napoli (1º) e Juventus (3º), neste fim de semana, depois das emoções na Liga dos Campeões, em duelos aparentemente acessíveis contra Chievo (11º) e o lanterna Benevento, respectivamente.

Em uma edição equilibrada como há tempos não se via na competição, a Napoli é a primeira colocada com 31 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2º), que joga descansado por não participar de disputas europeias. Juventus e Lazio (4º) estão a três pontos de distância da primeira posição.

A Velha Senhora venceu as últimas seis edições da Serie A e aspirava se garantir com nas oitavas de final da Champions no meio de semana. Mas o empate em 1 a 1 com o Sporting evitou a vaga antecipada.

"O único ponto positivo é que não perdemos", disse o técnico Massimiliano Allegri, irritado com a apresentação dos jogadores e com a atitude de Paulo Dybala, que se incomodou ao ser substituído.

No domingo, a Juventus pode ser redimir jogando em casa contra o lanterna Benevento, que se perder vai igualar o recorde negativo do Manchester United. O time inglês ostenta a marca de pior início em ligas europeias, após perder 12 jogos na abertura da temporada 1930-31.

O time de Turim vai vestir camiseta comemorativa em homenagem aos 120 anos do clube, fundado no dia 1º de novembro de 1897.

A Napoli viu a sequência invicta cair na Liga dos Campeões, depois de perder por 4 a 2 para o Manchester City e praticamente precisar de um milagre para chegas às oitavas de final da competição.

O lado bom seria o time de Maurizio Sarri poder se concentrar em ganhar um Scudetto, façanha que a Napoli não consegue desde 1991.

Já a Inter de Milão não participa de competições continentais e teve toda a semana para se preparar para a visita ao Torino (9º).

A Lazio, que vem de seis vitórias seguidas, recebe a Udinese (13º) em busca da sétima. Rival da capital italiana, a Roma (5º) quer aproveitar a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea para se empolgar e buscar outro êxito na visita a Fiorentina (7ª).

-- Programação da 12ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(15h00) Bologna - Crotone

(17h45) Genoa - Sampdoria

- Domingo:

(09h30) Inter - Torino

(12h00) Fiorentina - Roma

Chievo - Napoli

Cagliari - Hellas Verona

Juventus - Benevento

Lazio - Udinese

(15h00) Atalanta - SPAL

(17h45) Sassuolo - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 31 11 10 1 0 32 8 24

2. Inter 29 11 9 2 0 22 8 14

3. Juventus 28 11 9 1 1 33 10 23

4. Lazio 28 11 9 1 1 31 12 19

5. Roma 24 10 8 0 2 17 5 12

6. Sampdoria 20 10 6 2 2 22 13 9

7. Fiorentina 16 11 5 1 5 19 13 6

8. Milan 16 11 5 1 5 16 16 0

9. Torino 16 11 4 4 3 16 18 -2

10. Atalanta 15 11 4 3 4 18 15 3

11. Chievo 15 11 4 3 4 14 19 -5

12. Bologna 14 11 4 2 5 9 12 -3

13. Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4

14. Cagliari 9 11 3 0 8 9 20 -11

15. Crotone 9 11 2 3 6 8 21 -13

16. SPAL 8 11 2 2 7 9 19 -10

17. Sassuolo 8 11 2 2 7 6 19 -13

18. Genoa 6 11 1 3 7 10 17 -7

19. Hellas Verona 6 11 1 3 7 7 24 -17

20. Benevento 0 11 0 0 11 4 29 -25

* AFP