Napoli e Juventus repondem Inter de Milão com vitórias

Roma 26/11/2017 | 19h48

A Napoli manteve a liderança da Serie A, neste domingo, depois de vencer a Udinese (14º) por 1 a 0 pela 14ª rodada da competição, mas segue perseguida pela Juventus (3º), que venceu o Crotone (15º) por 3 a 0.

O gol da vitória do líder foi marcado pelo brasileiro naturalizado italiano Jorginho. O meia balançou as redes aos 33 minutos do primeiro tempo, depois de desperdiçar cobrança de pênalti e aproveitar rebote do arqueiro.

Com a vitória, a Napoli recuperou a liderança que tinha sido roubada pela Inter de Milão, que venceu a Cagliari por 3 a 1 no sábado. Os napolitanos agora têm 38 pontos, dois a mais que o vice-líder.

As vitórias de Napoli e Inter pressionaram a Juventus (3º), que respondeu em altura e venceu o Crotone por 3 a 0 no último jogo do dia. O croata Mario Mandzukic abriu o placar, aos 7 do segundo tempo, De Sciglio ampliou, aos 15, e Benatia fechou a conta, aos 26. A Velha Senhora chegou aos 34 pontos e está a quatro pontos do primeiro colocado.

O líder se mantém invicto nesta temporada na liga italiana, onde está curando as feridas da participação irregular na Liga dos Campeões. O time de Maurizio Sarri precisa de combinação de resultados para se classificar para as oitavas de final.

Em outro jogo de destaque, a Roma (4ª) apenas empatou em 1 a 1 na visita ao Genoa (17º) e se igualou em pontos com a Juve. Stephan El Shaarawy abriu o placar, aos 14 minutos do segundo tempo, mas Gianluca Lapadula converteu pênalti aos 25 para igualar a partida.

A Lazio (5º) também empatou e segue a dois pontos dos rivais da capital italiana. O time celesta vencia a Fiorentina (11º) até os 49 minutos do segundo tempo, quando o senegalês Khouma Babacar empatou o jogo em 1 a 1.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Bologna - Sampdoria 3 - 0

Chievo - SPAL 2 - 1

Sassuolo - Hellas Verona 0 - 2

Cagliari - Inter 1 - 3

- Domingo:

Udinese - Napoli 0 - 1

Genoa - Roma 1 - 1

Milan - Torino 0 - 0

Lazio - Fiorentina 1 - 1

Juventus - Crotone 3 - 0

- Segunda-feira:

(17h45) Atalanta - Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 14 12 2 0 35 9 26

2. Inter 36 14 11 3 0 28 10 18

3. Juventus 34 14 11 1 2 40 14 26

4. Roma 31 13 10 1 2 24 9 15

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Milan 20 14 6 2 6 19 18 1

8. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

9. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

10. Torino 19 14 4 7 3 18 20 -2

11. Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19 4

12. Atalanta 16 13 4 4 5 19 18 1

13. Cagliari 15 14 5 0 9 13 24 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 14 2 4 8 12 23 -11

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 13 0 0 13 6 33 -27

