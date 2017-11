Nantes perde em Rennes e se mantém em quinto na Ligue 1

Paris 25/11/2017 | 16h42

O Nantes perdeu a oportunidade de subir na tabela e se manteve na quinta posição, neste sábado, depois de ser derrotado por 2 a 1 na visita ao Rennes (8º), pela 14ª rodada da Ligue 1.

À espera dos jogos de domingo, com destaque para o duelo entre os primeiros colocados Monaco (2º) e Paris Saint-Germain (1º), o Nantes era o time melhor posicionado na tabela nos jogos de sábado, mas decepcionou no duelo de rivalidade local contra os bretões.

Wahbi Khazri foi o protagonista do jogo com dois gols, o primeiro aos 6 minutos do segundo tempo e o segundo aos 43. Antes do gol definitivo, o argentino Emiliano Sala empatou cobrando pênalti aos 31 minutos.

O Rennes encaixou a terceira vitória consecutiva como anfitrião e começa a pensar em competições europeias, após início ruim de temporada.

Além disso, é a primeira vitória da equipe após a chegada de Sabri Lamouchi como técnico, ocupando o cargo deixado por Christian Gourcuff.

Neste sábado, outros cinco jogos da Ligue 1 vão ser disputados, com destaque para o duelo entre Caen (7º) e Bordeaux (10º). Ambos os times querem se aproximar da zona de classificação para competições europeia.

-- Resultados da 14ª rodada da Ligue 1 francesa, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Saint-Etienne - Estrasburgo 2 - 2

- Sábado:

Rennes - Nantes 2 - 1

(17h00) Dijon - Toulouse

Metz - Amiens

Montpellier - Lille

Troyes - Angers

Caen - Bordeaux

- Domingo:

(12h00) Nice - Lyon

(14h00) Olympique de Marselha - Guingamp

(18h00) Monaco - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 26 13 7 5 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 25 13 7 4 2 27 18 9

5. Nantes 23 14 7 2 5 13 15 -2

6. Saint-Etienne 19 14 5 4 5 16 20 -4

7. Caen 19 13 6 1 6 9 14 -5

8. Rennes 18 14 5 3 6 17 18 -1

9. Montpellier 17 13 4 5 4 9 8 1

10. Bordeaux 17 13 4 5 4 17 19 -2

11. Toulouse 16 13 4 4 5 12 17 -5

12. Amiens 15 13 4 3 6 11 14 -3

13. Dijon 15 13 4 3 6 17 22 -5

14. Troyes 15 13 4 3 6 13 18 -5

15. Guingamp 15 13 4 3 6 14 22 -8

16. Angers 14 13 2 8 3 17 20 -3

17. Nice 14 13 4 2 7 15 20 -5

18. Estrasburgo 14 14 3 5 6 17 26 -9

19. Lille 12 13 3 3 7 12 19 -7

20. Metz 4 13 1 1 11 5 24 -19

* AFP