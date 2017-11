Nadal vence no Masters 1000 de Paris e termina ano como número 1

Paris 01/11/2017 | 20h17

O espanhol Rafael Nadal garantiu o topo do ranking mundial de tênis, nesta quarta-feira, depois de vencer o sul-coreano Chung-Hyeon por 7-5 e 6-3 na estreia do Masters 1000 de Paris e se garantir nas oitavas de final da competição.

Com a vitória, Nadal já não pode ser alcançado pelo suíço Roger Federer, que decidiu não disputar o torneio na cidade luz para se poupar para o ATP Finals, disputado em Londres (12-19 de novembro.

É a quarta vez que o espanhol termina a temporada como número 1 do mundo, depois de ser o melhor nos anos de 2008, 2010 e 2013. Nadal se tornou o mais velho a assumir o posto desde a criação do ranking ATP em 1973.

Nas oitavas de final, o melhor tenista do circuito vai encarar o uruguaio Pablo Cuevas (36º), que venceu o espanhol Albert Ramos (24º) por 6-7 (5/7), 7-6 (7/1) e 6-2.

Quem também avançou foi o argentino Juan Martín Del Potro (17º), campeão em Estocolmo há duas semanas e vice-campeão do torneio da Basileia, no domingo. A Totte de Tandil conquistou a vaga com um duplo 6-2 sobre o português João Sousa.

Na próxima fase, Del Potro vai encarar o holandês Robin Haase (43º), que venceu alemão Alexander Zverev (4º), por 3-6, 6-2, 6-2. Zverev, de 20 anos, conquistou cinco torneios nesta temporada, entre eles os Masters 1000 de Roma e Montreal.

O último Masters 1000 da temporada não conta com as presenças de Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic e Stan Wawrinka.

O Masters 1000 de Paris é disputado em quadra rápida e coberta. A competição distribui mais de 4.200.000 euros em premiações.

-- Resultados de quarta-feira no Masters 1000 de Paris:

- Simples masculino (2ª fase):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Hyeon Chung (KOR) 7-5, 6-3

Pablo Cuevas (URU) x Albert Ramos (ESP/N.15) 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-2

Robin Haase (HOL) x Alexander Zverev (ALE/N.4) 3-6, 6-2, 6-2

Juan Martín Del Potro (ARG/N.13) x João Sousa (POR) 6-2, 6-2

John Isner (EUA/N.9) x Diego Schwartzman (ARG) 7-6 (7/2), 6-7 (11/13), 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.6) X Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-4

David Goffin (BEL/N.7) X Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 2-6, 6-3

Julien Benneteau (FRA) X Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.11) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Marin Cilic (CRO/N.3) bat Borna Coric (CRO) 6-4, 6-3

Fernando Verdasco (ESP) x Kevin Anderson (RSA/N.12) 5-7, 6-4, 7-5

Jack Sock (EUA/N.16) x Kyle Edmund (GBR) 4-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)

Lucas Pouille (FRA/N.17) x Feliciano Lopez (ESP) 6-3, 6-4

* AFP