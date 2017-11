Nadal perde para Goffin na estreia do ATP Finals

Londres 13/11/2017 | 21h07

Líder do ranking mundial de tênis, o espanhol Rafael Nadal perdeu para o belga David Doffin (N.7) por 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) e 6-4, nesta segunda-feira, em partida que evidenciou os problemas que sente no joelho direito.

Na outra partida do grupo Pete Sampras, o búlgaro Grigor Dimitrov (N.6) estreou no ATP Finals com vitória sobre o austríaco Dominic Thiem (N.4) com parciais 6-3, 5-7 e 7-5.

Em sua primeira participação no torneio, o búlgaro não mostrou nervosismo e venceu graças ao jogo agressivo, com várias subidas à rede. Mas aos microfones o tenista revelou ansiedade para fechar o jogo em 2 horas e 19 minutos.

"Não vou mentir, estava muito nervoso. Era meu primeiro jogo aqui", admitiu Dimitrov após o jogo. "Simplesmente sou muito sortudo em poder ter vencido o jogo, especialmente desta maneira. Nunca é fácil vir aqui e jogar pela primeira vez", acrescentou.

Na abertura do torneio no domingo, o suíço Roger Federer e o jovem alemão Alexander Zverev venceram seus primeiros jogos contra o americano Jack Sock e o croata Marin Cilic, respectivamente.

O ATP Finals de Londres é disputado em quadra rápida e distribui 8 milhões de dólares em premiações.

-- Resultados de segunda-feira do ATP Finals disputado em Londres:

- Grupo Pete Sampras:

Grigor Dimitrov (BUL/N.6) x Dominic Thiem (AUT/N.4) 6-3, 5-7, 7-5

David Goffin (BEL/N.7) x Rafael Nadal (ESP/N.1) 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4

* AFP