Nadal no ATP Finals: "Vamos fazer o possível", diz médico

Madri 07/11/2017 | 16h57

O médico do espanhol Rafael Nadal, Ángel Ruíz Cotorro, garantiu que vai fazer de tudo possível para que o líder do circuito participe do ATP Finals, um dos grandes títulos que faltam ao tenista, apesar de não garantir sua presença na competição.

"Fizemos e vamos fazer o possível para que ele possa estar (em Londres)", disse Cotorro em uma entrevista à rádio Copa na madrugada nesta terça-feira.

Nadal deixou o Masters 1000 de Paris após sentir dores no joelho direito.

"Ontem a dor era muito forte, mas não era o momento de parar. Segui um tratamento ontem para tentar jogar hoje, mas infelizmente não é possível. No estado em que estou não me vejo jogando mais três jogos", indicou Nadal em coletiva de imprensa na última sexta-feira.

Nadal chegou à Paris "em boas condições, mas depois do primeiro ou do segundo jogo, começou a sentir pequenos incômodos", explicou Cotorro.

"Estava preocupado, fizemos uma série de exames e não havia nenhuma gravidade no tendão. Vamos fazer um tratamento para continuar com o trabalho muscular, potencialização e reabilitação, para que possa chegar à Londres, que é o que ele quer", acrescentou o médico.

"Sempre é preciso ser otimista, mas também é necessário ser realista e ver um pouco a situação em que estamos: final do ano, após uma temporada extraordinária em que as lesões foram respeitadas. Agora aparecem pequenas dores dentro de uma patologia que já conhecemos. É preciso sermos prudentes", insistiu Cotorro.

"Ele quer jogar em Londres e vamos tentar que jogue, mas com as máximas garantias. Se for possível, ótimo, mas se não tudo bem, porque o principal é a saúde", concluiu o médico.

* AFP