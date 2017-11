Nadal espera estar fisicamente pronto para o ATP Finals

Londres 10/11/2017 | 17h23

O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou nesta sexta-feira que espera estar pronto para estrear no ATP Finals de Londres, apesar de admitir não ter conseguido treinar a 100% devido a um incômodo no joelho.

Campeão de 16 Grand Slams, Nadal abandonou a disputa no Masters 1000 de Paris na semana passada devido ao problema no joelho, deixando dúvidas sobre se teria condições de jogar em Londres.

"Tento e espero estar na melhor forma possível. Se achasse que não estava pronto, não estaria aqui", declarou o espanhol, que já garantiu terminar o ano como número 1 do mundo.

Em busca de um primeiro título em Londres, Nadal segue sofrendo com um incômodo no joelho direito, uma dor que reapareceu na semana passada em Paris.

"É impossível saber o que vai acontecer", alertou o número 1 do mundo, que negou ter pedido aos organizadores do ATP Finals uma mudança no calendário.

Ao ser questionado sobre a perspectiva de enfrentar Roger Federer na final, Nadal respondeu: "Seria incrível terminar o ano jogador novamente contra ele".

Federer também torce para enfrentar Nadal na decisão.

"Ele teve a melhor temporada entre todos nós. É uma superestrela. Seria um duro golpe" se Nadal não jogar, afirmou o suíço. "Mas o fato de ele estar aqui já é um bom sinal. Esperamos que jogue, e jogue bem".

Em Londres, o espanhol enfrentará o austríaco Dominic thiem (N.4), o búlgaro Grigor Dimitrov (N.6) e o belga David Goffin (N.7) em seu grupo.

* AFP