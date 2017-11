Murray e Djokovic deixam Top 10 ATP; Nadal segue líder

Paris 06/11/2017 | 11h42

O britânico Andy Murray e o sérvio Novak Djokovic, que não jogaram a parte final da temporada por problemas físicos, deixaram nesta segunda-feira o Top 10 do circuito ATP, novamente liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

O escocês não joga desde o início de setembro por uma lesão no quadril, desfalcando inclusive o US Open. Murray caiu para a 16ª colocação do circuito e indicou que provavelmente não voltaria a jogar ate 2018, mas vai entrar em quadra em partida beneficente contra o suíço Roger Federer na terça-feira.

Com problemas no cotovelo, Djokovic não voltou a jogar desde que deixou as quartas de final de Wimbledon em julho. Nesta segunda, saiu do Top 10 pela primeira vez em 10 anos, ocupando a 12ª colocação.

Já Nadal se garantiu no topo do circuito até o fim da temporada, depois de vencer duas partidas no Masters 1000 de Paris e graças à ausência de Federer (2º).

- Classificação ATP em 6 de novembro:

1. Rafael Nadal (ESP) 10645 pts

2. Roger Federer (SUI) 9005

3. Alexander Zverev (ALE) 4410 (+1)

4. Dominic Thiem (AUT) 3815 (+2)

5. Marin Cilic (CRO) 3805

6. Grigor Dimitrov (BUL) 3650 (+2)

7. Stan Wawrinka (SUI) 3150 (+2)

8. David Goffin (BEL) 2975 (+2)

9. Jack Sock (EUA) 2765 (+13)

10. Pablo Carreño (ESP) 2615 (+1)

11. Juan Martín Del Potro (ARG) 2595 (+6)

12. Novak Djokovic (SRB) 2585 (-5)

13. Sam Querrey (EUA) 2535

14. Kevin Anderson (RSA) 2480 (+2)

15. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2320

16. Andy Murray (GBR) 2290 (-13)

17. John Isner (EUA) 2265 (-3)

18. Lucas Pouille (FRA) 2235

19. Tomás Berdych (CZE) 2095

20. Roberto Bautista (ESP) 2015 (+3)

...

23. Albert Ramos (ESP) 1.845 (+1)

26. Diego Schwartzman (ARG) 1.675 (-1)

34. Fernando Verdasco (ESP) 1.295 (+5)

35. Feliciano López (ESP) 1.295 (-2)

36. David Ferrer (ESP) 1.290 (-2)

38. Pablo Cuevas (URU) 1.280 (-2)

53. Leonardo Mayer (ARG) 917 (-1)

64. Horacio Zeballos (ARG) 808 (-3)

66. Guido Pella (ARG) 757 (-2)

68. Federico Delbonis (ARG) 755 (-2)

70. Guillermo García López 714 (+2)

80. Víctor Estrella (DOM) 656 (+1)

93. Rogerio Dutra (BRA) 592 (+2)

97. Nicolás Kicker (ARG) 574 (-15)

* AFP