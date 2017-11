Mourinho diz que retorno à Stamford Bridge é apenas mais um jogo

Manchester 02/11/2017 | 16h27

Técnico do Manchester United, o português José Mourinho diminuiu a importância do retorno ao estádio Stamford Bridge no domingo, quando enfrentará o ex-time Chelsea pela 11ª rodada da Premier League.

"É importante porque é um grande jogo, porque é um grande adversário e são os atuais campeões. É um desses jogos entre os melhores times do país. Mas do ponto de vista emocional, é só um jogo a mais", garantiu o luso, que perdeu duas vezes na temporada passada no estádio dos Blues.

"Tenho que admitir que é um pouco diferente, mas não é o que importa. É um dia normal. Em uns anos será ainda mais normal e em quatro ou cinco anos ninguém vai lembrar que eu treinei o Chelsea", avançou Mourinho, que comandou o time de Londres em duas oportunidades (2004-2007 e 2013-2015).

"Não é importante, é o futebol profissional. Num dia você está num clube, no outro está em outro", acrescentou Mourinho.

A coletiva de imprensa foi antecipada porque o técnico vai comparecer na sexta-feira ao tribunal para depor sobre o caso de fraude fiscal em que é investigado, quando trabalhou no Real Madrid (2010-2013).

Mourinho avalia que a viagem para Madri a dois dias do jogo não é uma distração para os Blues: "somente uma mudança nos horários de treinamento, já que não poderei estar na sexta-feira pela manhã", insistiu.

* AFP