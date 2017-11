Morre campeão mundial com a Alemanha em 1954 e ídolo do Colonia

Berlim 07/11/2017 | 16h56

O lendário atacante Hans Schäfer, principal artífice do primeiro título mundial da Alemanha em 1954, faleceu nesta terça-feira com 90 anos, segundo informou o ex-clube Colonia em comunicado

Com a morte do artilheiro, Horst Eckel (85 anos) é o único ainda vivo da equipe do "Milagre de Berna". A final de 1954 ficou famosa depois da Mannschaft superar a história seleção da Hungria por 3 a 2.

"Sua morte nos enche de pena. Como herói de Berna, continuará sendo inesquecível", afirmou o técnico da seleção alemã, Joachim Low.

Schäfer jogava pela ponta esquerda na decisão. A Alemanha perdia por 2 a 0 após os primeiros oito minutos de jogo, graças aos gols de Zoltan Czibor e Ferenc Puskas. Mas a equipe conseguiu a virada e se sagrou campeã.

Foi o primeiro Mundial da Alemanha, que depois conquistou os títulos de 1974, 1990 e 2014.

Schäfer fez toda a carreira defendendo o Colonia, entre 1948 e 1965, onde conquistou dois títulos alemães em 1962 e 1964.

* AFP