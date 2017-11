Milan goleia e garante classificação na Liga Europa

Roma 23/11/2017 | 20h18

O Milan conquistou importante vitória por 5 a 1 sobre o Áustria Viena, nesta quinta-feira, e garantiu a primeira colocação de seu grupo e a classificação à próxima rodada da Liga Europa.

Sob os olhares do brasileiro Kaká, ex-astro da equipe, que poderia assumir nos próximos dias uma função de dirigente do clube, o Milan dominou facilmente o adversário austríaco, apesar de sair atrás no placar.

O time de Viena marcou o primeiro gol do jogo aos 20 minutos com Monschein, mas não resistiu à pressão do Milan, que empatou com o suíço Rodriguez (27), virou com o português André Silva (36) e ampliou com Cutrone (42), ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Milan geriu o placar e aproveitou as oportunidades que apareceram para transformar a vitória em goleada, novamente com gols de André Silva (70) e Cutrone (90+3).

Com a vitória, o Milan garantiu o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa com 11 pontos, quatro a mais que o AEK Atenas, que empatou com o Rijeka em 2 a 2. Rijeka e Viena têm 4 pontos a uma rodada do fim da fase grupos.

* AFP