Milan e Lyon a um passo do mata-mata da Liga Europa

Milan e Lyon estão a um passo de se classificarem para a fase de mata-mata de Liga Europa, nesta quinta-feira, contra Áustria Viena e Apollon, respectivamente, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental.

Um empate pode ser suficiente para o time italiano, desde que o Rijeka não vença o AEK em Atenas. Em todo caso, uma vitória garante os milaneses nas eliminatórias.

Depois de um grande início na competição com duas vitórias, os ânimos da equipe esfriaram com dois empates sem gols contra o AEK.

Quem também pode se garantir no mata-mata é o Lyon, que precisa de apenas um ponto em casa contra o Apollon Limassol.

Por outro lado, o Arsenal já está classificado mas quer terminar em primeiro do grupo H, para conseguir um sorteio mais fácil como cabeça de chave. Para isso, basta um empate contra o Colonia.

Se confirmarem a liderança, os Gunners vão se juntar à Lazio, que é o primeiro colocado do grupo K com 100% de aproveitamento em quatro jogos disputados.

Já o Villarreal, líder do grupo A com oito pontos, visita o segundo colocado Astana (7) em encontro que vai definir o primeiro classificado da chave.

Assim como o Submarino Amarelo, a Real Sociedad só precisa de um ponto no campo do Rosenborg para avançar para a segunda fase. O Athletic Bilbao, terceiro colocado do grupo J, recebe o lanterna Hertha Berlim com a obrigação de vencer para continuar com chances.

- Jogos da quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa, pelo horário de Brasília:

Grupo A

(14h00) Astana (CAZ) - Villarreal (ESP)

(18h05) Maccabi Tel Aviv (ISR) - Slavia Praga (CZE)

Grupo B

(18h05) Partizan Belgrado (SRB) - Young Boys Berna (SUI)

Skënderbeu (ALB) - Dinamo Kiev (UCR)

Grupo C

(18h05) Ludogorets (BUL) - Istambul Basaksehir (TUR)

Sporting Braga (POR) - Hoffenheim (GER)

Grupo D

(18h05) AEK Atenas (GRE) - Rijeka (CRO)

AC Milan (ITA) - Austria Viena (AUT)

Grupo E

(18h05) Lyon (FRA) - Apollon Limassol (CYP)

Everton (ING) - Atalanta Bergamo (ITA)

Grupo F

(16h00) Lokomotiv Moscou (RUS) - FC Copenhague (DIN)

(18h05) FC Sheriff Tiraspol (MDA) - Zlin (CZE)

Grupo G

(16h00) Viktoria Plzen (CZE) - Steaua Bucarest (ROM)

Lugano (SUI) - Hapoel Beer Sheva (ISR)

Grupo H

(16h00) Colonia (ALE) - Arsenal (ING)

BATE Borisov (BLR) - Estrella Roja (SRB)

Grupo I

(16h00) Salzburgo (AUT) - Vitoria Guimaraes (POR)

Konyaspor (TUR) - Olympique Marselha (FRA)

Grupo J

(16h00) Athletic Bilbao (ESP) - Hertha Berlim (ALE)

Ostersund (SUE) - Zorya (UCR)

Grupo K

(16h00) Lazio Roma (ITA) - Vitesse (HOL)

Niza (FRA) - Zulte-Waregem (BEL)

Grupo L

(16h00) Rosenborg (NOR) - Real Sociedad (ESP)

Zenit (RUS) - Vardar Skopje (MKD)

