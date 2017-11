Milan demite Montella e anuncia Gattuso como novo treinador

Milão 27/11/2017 | 13h47

O Milan anunciou nesta segunda-feira a demissão do treinador Vincenzo Montella, um dia depois do empate sem gols com o Torino, e nomeou Gennaro Gattuso para o cargo.

O ex-meia do clube comandava o time da base e foi efetivado para treinar a equipe principal, precisou o Milan em comunicado.

Montella chegou em junho de 2016 e viu o elenco ser reforçado por contratações que ultrapassaram os 200 milhões de euros, graças aos investimentos feitos pelos novos proprietários chineses.

Mas o time ocupa a sétima colocação e está a 11 pontos da Roma (4º), último time que ocupa vagas de classificação para a Liga dos Campeões. Por outro lado, o time está garantido no mata-mata da Liga Europa.

"Dói muito deixar o Milan, tentei dar ao máximo por este clube", escreveu Montella no Instagram. "É evidente que fracassei, mas continuarei sendo um torcedor destas cores", acrescentou.

Para acertar o rumo da equipe, o clube convocou Gattuso. O ex-meia defendeu o Milan entre 1999 e 2012, conquistando dois Campeonatos Italianos, duas Ligas dos Campeões e uma Copa da Itália. Foi a era mais vencedora da equipe sob o comando de Silvio Berlusconi.

Como treinador, comandou Sion da Suíça, OFI Creta da Grécia, e Palermo e Pisa da Itália.

* AFP