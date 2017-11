Messi vê Neymar, Suárez e Mbappé como aspirantes à Bola de Ouro

Barcelona 25/11/2017 | 14h22

O astro argentino Lionel Messi, vencedor de cinco prêmios de melhor jogador do mundo com a camisa do Barcelona, avaliou neste sábado ao jornal Marca que Neymar, Luis Suárez e Kylian Mbappé são aspirantes a vencerem a Bola de Ouro no futuro.

"Atualmente existem muitos grandes jogadores que podem ganhar a Bola de Ouro. Nos últimos anos éramos nós dois, mas agora existem jogadores como Neymar, Mbappé e Suárez que podem brigar por esse prêmio", declarou Messi ao monopólio que dividiu com o português Cristiano Ronaldo nos últimos 10 anos.

Cinco vezes vencedor do prêmio (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), ninguém conquistou mais este troféu do que o argentino de 30 anos.

Ainda assim, tudo parece indicar que no dia 7 de dezembro Messi será alcançado por CR7, vencedor em 2008, 2013, 2014 e 2016 e grande favorito para a edição de 2017. O luso conquistou o prêmio "The Best" Fifa no último dia 23 de outubro.

Em longa entrevista publicada no dia depois de Messi receber a Chuteira de Ouro de maior artilheiro da temporada 2016-2017, Messi avaliou a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain.

"Com a saída de Neymar precisamos mudar nossa forma de jogar. Perdemos um grande potencial ofensivo", reconheceu Messi.

O jogador também não fugiu da pergunta sobre a seleção argentina, com a qual irá participar da Copa do Mundo da Rússia daqui a sete meses.

"Foi uma classificação complicada para nós. Passamos por três treinadores e não é fácil se adaptar a eles. Cada um têm sua própria filosofia de futebol e ideias novas. O último foi Sampaoli e jogamos quatro jogos de eliminatórias e alguns amistosos. Continuamos num processo de crescimento e, além disso, a eliminatória é simplesmente complicada", explicou.

"A Alemanha vai ser uma das favoritas, como sempre. Existem outras grande candidatas, como Brasil, Espanha ou França", avaliou Messi.

* AFP