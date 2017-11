Messi recebe sua quarta Chuteira de Ouro de artilheiro da Europa

Barcelona 24/11/2017 | 16h48

O atacante argentino Lionel Messi recebeu nesta sexta-feira pela quarta vez na carreira o troféu da Chuteira de Ouro de artilheiro da temporada 2016-17 da Europa.

"Eu sempre disse que não me considero um atacante, tive a sorte de ir marcando gols e vencendo prêmios individuais, mas acredito que continuei crescendo, tanto fora como dentro de campo", declarou Messi ao receber o troféu das mãos do amigo e companheiro de Barcelona Luis Suárez, vencedor do prêmio na temporada passada.

"Fui melhorando e acumulando coisas a meu jogo e a cada dia desfruto mais de ser jogador", completou o artilheiro, que venceu a Chuteira de Ouro ao marcar 37 gols na temporada passada com o Barcelona.

Com o 4º troféu, Messi, 30 anos, igualou seu grande rival, o português Cristiano Ronaldo.

Na temporada passada, Messi superou como artilheiro do continente o holandês do Sporting Bas Dost (34 gols), o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (31), do Borussia Dortmund, e o polonês Robert Lewandowski (30)), do Bayern de Munique.

* AFP