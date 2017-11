Messi coloca Espanha, Brasil, Alemanha e França como favoritas na Copa

Buenos Aires 08/11/2017 | 10h55

Líder e estrela da seleção argentina, Lionel Messi avaliou que prefere evitar enfrentar a Espanha na frase de grupos da Copa do Mundo da Rússia-2018, colocando o país como favorito ao título ao lado de Brasil, Alemanha e França.

"O pior que nos pode acontecer no sorteio para a fase de grupos é a Espanha. É preciso evitá-los pelo que significa a seleção espanhola, um rival muito difícil. Os candidatos são Espanha, Brasil, Alemanha, França. Estão com imagem melhor, melhor jogo e também bem individualmente", disse Messi em declarações ao canal TyC Sports nesta quarta-feira.

Depois do treino em Moscou para o amistoso contra a Rússia, no sábado, o artilheiro disse que o sonho dos jogadores da Argentina é conquistar a Copa do Mundo.

"Não penso no futuro. Penso no mais próximo, que é conseguir o que tanto desejamos. Falta muito pouco tempo", indicou o artilheiro e capitão da Argentina.

Perguntado sobre se na seleção jogam "os amigos de Messi", como garantem alguns veículos de comunicação, o camisa 10 negou e revelou que esses comentários provocam risadas: "são tantas barbaridades que são ditas... É uma falta de respeito aos meus companheiros e a mim", destacou.

* AFP