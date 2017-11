Messi chega a 600 jogos com o Barcelona

Barcelona 03/11/2017 | 17h37

O craque argentino Lionel Messi vai vestir a camisa do Barcelona pela 600ª vez, neste sábado, em partida do campeonato espanhol contra o Sevilla, marcando uma nova marca em sua carreira.

"É uma barbaridade. 600 jogos em um mesmo clube, com os gols, as assistências e o brilhantismo que tem", disse o técnico Ernesto Valverde em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

"Já nos faltam adjetivos para qualificar a trajetória de Messi", acrescentou Valverde, indicando que isto "dá a ideia do importante que é neste clube".

O atacante argentino vai continuar como terceiro jogador com mais jogos com a camisa azul-grená, atrás do capitão Andrés Iniesta (642) e Xavi Hernández, recordista com 767 partidas com o clube.

"600 jogos parecem muitos jogos, é extraordinário como tudo que faz. Não são só 600, mas como foram esses 600", avaliou Valverde.

Nos 599 jogos que fez com o Barça, o camisa 10 marcou 523 gols e assumiu a marca de maior artilheiro do clube.

* AFP