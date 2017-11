Mascherano fica um mês longe dos gramados por lesão na coxa

Madri 15/11/2017 | 15h32

O zagueiro argentino Javier Mascherano sofreu na terça-feira uma lesão na muscular na coxa, na derrota de sua seleção contra a Nigéria (4-2), e precisará de um mês para se recuperar, informou nesta quarta-feira seu clube, o Barcelona.

Mascherano "sofreu uma ruptura fibrilar no bíceps femoral da perna direita e o tempo aproximando de baixa é de quatro semanas", explicou o clube catalão em nota.

O zagueiro, que na terça-feira vestiu a braçadeira de capitão da Argentina na ausência de Lionel Messi, disputou os 90 minutos do amistoso contra a Nigéria em Krasnodar, na Rússia.

A lesão é um golpe para o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, que precisará contar com os zagueiros Gerard Piqué e Samuel Umtiti em mais jogos do que o previsto.

Mascherano, 33 anos, ficará de fora das últimas partidas do Barça na fase de grupos da Liga dos Campeões, contra a Juventus (22 de novembro) e o Sporting (5 de dezembro).

No Campeonato Espanhol, o argentino perderá o confronto contra o vice-líder Valencia (26 de novembro) e a sempre difícil visita ao Villarreal (10 de dezembro), mas deverá estar disponível para o clássico contra o Real Madrid (23 de dezembro).

* AFP