Marrocos e Tunísia se garantem na Copa do Mundo-2018

Abidjan 11/11/2017 | 17h52

Marrocos e Tunísia completaram o grupo de cinco seleções africanas classificadas para a Copa do Mundo da Rússia-2018, neste sábado, depois de vencerem a Costa do Marfim e empatarem com a Líbia, respectivamente.

Os marroquinos tinham pela frente os Elefantes de Marfim, que participaram das últimas três edições de Mundial. Depois de superarem os adversários por 2 a 0, a equipe vai voltar a disputar o Mundial após de 20 anos, quando participaram da Copa de 1998 na França.

Os responsáveis pela classificação foram Dirar e Benatia, que marcaram os gols da vitória aos 25 e 30 minutos do primeiro tempo, respectivamente.

Já a Tunísia conquistou o objetivo após empatar sem gols com a Líbia. Vai ser a quinta vez que o país vai disputar a competição, sendo a última participação na Coreia do Sul e no Japão, em 2002.

A vaga da Tunísia significa a eliminação da República do Congo, que precisava contar com vitória da Líbia para continuar com chances de classificação.

Os outros três países africanos classificados são Senegal, Nigéria e Egito.

* AFP