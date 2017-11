Marquinhos admite emoção por "estar no Parque dos Príncipes com a seleção"

Paris 07/11/2017 | 17h50

O zagueiro Marquinhos revelou sentir muita emoção por "voltar à casa", nesta terça-feira, após treinar com a seleção brasileira no Parque dos Príncipes pensando no amistoso contra o Japão, na sexta, em Lille.

"É especial voltar à casa em um momento especial com a seleção. Nos emociona muito estar aqui com a seleção, apesar de termos muitos brasileiros em Paris", declarou Marquinhos em coletiva após o treino.

"Voltar com outros jogadores é importante. Existe muita emoção por treinar aqui no Parque dos Príncipes", insistiu o zagueiro.

Ao lado de Marquinhos, Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva são os outros brasileiros do Paris Saint-Germain convocados para o duelo contra o Japão e contra a Inglaterra, na terça-feira, em Wembley.

* AFP