Marc Márquez conquista tetracampeonato mundial de MotoGP

Cheste 12/11/2017 | 13h42

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou o tetracampeonato mundial de MotoGP após queda do rival italiano Andrea Dovizioso (Ducati), no Grande Prêmio de Valencia deste domingo, vencido pelo também espanhol Dani Pedrosa.

Márquez largou na pole e precisava apenas estar entre os 11 primeiros para conquistar o quarto título. Mas a saída de Dovizioso a cinco voltas do fim confirmou a vitória, já que o italiano precisava vencer e contar com péssimo desempenho do espanhol para assegurar o primeiro título.

"Tentamos até o final, mas foi muito complicado", disse Dovizioso após a corrida.

Márquez terminou na terceira colocação do circuito Ricardo Tormo de Cheste, atrás do francês Johann Zarco (Yamaha Tech3) e de Dani Pedrosa (Honda).

O espanhol de 24 anos já acumula seis títulos mundiais, sendo um nas categorias 125 cilindradas (2010) e Moto2 (2012) e quatro na MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017).

Dovizioso encerrou a temporada de MotoGP a 37 pontos de Márques, enquanto o espanhol Maverick Viñales foi o terceiro do circuito.

* AFP