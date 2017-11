Manutenção da vantagem pode ser um diferencial para o JEC/Krona

Toque de Letra 03/11/2017 | 21h19 Atualizada em

A manutenção ou aumento das vantagens pode ser um diferencial para que o JEC/Krona dê o primeiro passo para alcançar a final da Liga Nacional de Futsal. Neste sábado, às 21 horas, com a equipe completa, o Tricolor desafia o Foz Cataratas pelo primeiro jogo das semifinais. E aí vale lembrar o retrospecto da primeira etapa: tanto nas oitavas quanto nas quartas de final, o Joinville não perdeu no primeiro jogo.

Contra o Concórdia, nas oitavas de final, o JEC/Krona aumentou a vantagem ao vencer o jogo de ida por 4 a 3. Bastou empatar na volta para carimbar a vaga nas quartas. E, nas quartas, o empate em Erechim, diante do Atlântico, deu ao time de Vander Iacovino a condição de vencer no tempo normal e já garantir um lugar entre os quatro melhores.

Se repetir o desempenho das fases anteriores, os joinvilenses dão um bom passo rumo à disputa do título. No entanto, Vander tranquiliza e afirma que o importante é os jogadores demonstrarem bom rendimento, independentemente do resultado.

Histórico

O saldo dos mata-matas da Liga Nacional de Futsal mostra também que é fundamental largar na frente nesta fase da competição. Dos 12 mata-matas realizados até aqui, dez tiveram classificação da equipe que largou em vantagem ou manteve a vantagem na primeira partida do confronto – seja nas oitavas ou nas quartas de final. Só houve dois confrontos com a reversão da vantagem. Nas oitavas, o Minas venceu o Carlos Barbosa no jogo de ida, mas perdeu a vaga no duelo de volta. Nas quartas, o Carlos Barbosa empatou fora com o Foz e manteve a vantagem, mas acabou derrotado em casa e perdeu a classificação.



