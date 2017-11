Manchester City vence Napoli (4-2) e garante vaga nas oitavas da Liga dos Campeões

Napoles 01/11/2017 | 19h57

Em noite de recorde de Sergio Aguero, o Manchester City venceu a Napoli fora de casa por 4 a 2, nesta quarta-feira, e confirmou a vaga antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões no duelo entre os líderes dos campeonatos inglês e italiano.

Além de ajudar o time a se classificar para o mata-mata, o argentino chegou a 178 gols com a camisa da equipe para se tornar o maior artilheiro da história do clube. O atual camisa 10 superou Eric Brook, ídolo dos Citizens entre os anos 1927 e 1939.

Lorenzo Insigne abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas Nicolas Otamendi empatou, aos 34. Na segunda etapa, John Stones virou, aos três, Jorginho converteu pênalti para igualar outra vez, aos 17, Sergio Aguero recolocou os ingleses na frente, aos 24, e Raheem Sterling fechou a conta, aos 47.

No outro jogo do grupo, o Shakhtar Donetsk venceu o Feyenoord por 3 a 1 e ficou mais perto de uma das vagas na chave. O brasileiro Marlos marcou duas vezes na vitória de virada dos ucranianos.

Com os resultados, o City se garantiu nas oitavas de final liderando o grupo G com 100% de aproveitamento e 12 pontos, seguido por Shakhtar (9), Napoli (3) e Feyenoord (0).

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o eliminado Feyenoord no Etihad Stadium. Já a Napoli faz mais um jogo como mandante, desta vez contra o Shakthar Donetsk em jogo decisivo pela segunda vaga do grupo. As duas partidas vão ser realizadas no dia 21 de novembro.

* AFP