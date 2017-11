Manchester City vence 11ª seguida na Premier League

Londres 26/11/2017 | 16h42

Os gols do argentino Sergio Aguero e Raheem Sterling garantiram a 11ª vitória seguida do Manchester City na Premier League, neste domingo, após o líder da competição superar o Huddersfield por 2 a 1 na 13ª rodada.

Com dificuldades para furar o bloqueio dos anfitriões, o time de Pep Guardiola precisou virar o jogo após gol contra o argentino Nicolás Otamendi aos 46 minutos do primeiro tempo. No início da segunda etapa, Aguero empatou de pênalti, aos 2 minutos, e Sterling fez o gol da vitória, aos 39, em jogada com participação do brasileiro Gabriel Jesus.

Por conta dos três pontos, os Citizens chegam aos 37 pontos e abrem oito unidades de vantagem para o principal perseguidor, o rival Manchester United. O Chelsea (3º) tem 26 e o Arsenal (4º) chegou aos 25 após vencer o Burnley (7º) por 1 a 0.

O chileno Alexis Sánchez não desperdiçou cobrança de pênalti aos 47 da segunda etapa, depois de o árbitro assinalar a cal após empurrão de James Tarkowski no galês Aaron Ramsey. Alexis bateu rasteiro para dar a segunda vitória seguida para os Gunners e chegar a três gols na competição.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Everton (16º) deu mais uma prova de sua irregularidade nesta temporada ao ser derrotado por 4 a 1 na casa do Southampton (10º). O lado azul de Liverpool está a dois pontos da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

-- Resultados da 13ª rodada da Premier League

- Sexta-feira:

West Ham - Leicester 1 - 1

- Sábado:

Crystal Palace - Stoke 2 - 1

Manchester United - Brighton and Hove Alb1 - 0

Newcastle - Watford 0 - 3

Swansea - AFC Bournemouth 0 - 0

Tottenham - West Bromwich 1 - 1

Liverpool - Chelsea 1 - 1

- Domingo:

Southampton - Everton 4 - 1

Burnley - Arsenal 0 - 1

Huddersfield Town - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 37 13 12 1 0 42 8 34

2. Manchester United 29 13 9 2 2 28 6 22

3. Chelsea 26 13 8 2 3 24 11 13

4. Arsenal 25 13 8 1 4 23 16 7

5. Tottenham 24 13 7 3 3 21 10 11

6. Liverpool 23 13 6 5 2 25 18 7

7. Burnley 22 13 6 4 3 12 10 2

8. Watford 21 13 6 3 4 22 21 1

9. Brighton and Hove Alb 16 13 4 4 5 13 14 -1

10. Southampton 16 13 4 4 5 13 15 -2

11. Huddersfield Town 15 13 4 3 6 9 19 -10

12. Leicester 14 13 3 5 5 17 19 -2

13. AFC Bournemouth 14 13 4 2 7 11 14 -3

14. Newcastle 14 13 4 2 7 11 17 -6

15. Stoke 13 13 3 4 6 16 26 -10

16. Everton 12 13 3 3 7 13 28 -15

17. West Bromwich 11 13 2 5 6 10 19 -9

18. West Ham 10 13 2 4 7 12 26 -14

19. Swansea 9 13 2 3 8 7 15 -8

20. Crystal Palace 8 13 2 2 9 8 25 -17

* AFP