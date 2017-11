Liverpool goleia West Ham com dois gols de Salah

Londres 04/11/2017 | 18h32

O Liverpool, 6º colocado, goleou por 4 a 1 fora de casa o West Ham, neste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, e se aproximou da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Com 19 pontos, os Reds estão empatados com Chelsea (4º) e Arsenal (5º), que têm jogos complicados neste domingo contra Manchester United (2º) e Manchester City (1º), respectivamente. O surpreendente Burnley (7º) também chegou a 19 pontos após vencer neste sábado o Sothampton (13º) por 1 a 0.

À espera dos confrontos estelares de domingo, o Liverpool cumpriu sua missão de somar três pontos para enviar uma dose de pressão nos principais rivais.

O egípcio Mohamed Salah abriu e fechou a goleada do Liverpool: primeiro aos 21 minutos de jogo, finalizando contra-ataque puxado pelo senegalês Sadio Mané, e depois marcando o quarto gol em chute cruzado, aos 31 do segundo tempo.

Entre um gol e outro de Salah, o Liverpool abriu 2 a 0 com o alemão Joel Matip, o argentino Manuel Lanzini (55) diminuiu para o West Ham e Alex Oxlade-Chamberlain (56) fez o terceiro dos Reds.

Desde a derrota por 4 a 1 diante do Tottenham, em 22 de outubro, o Liverpool reagiu com três vitórias consecutivas em todas as competições.

-- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Stoke - Leicester 2 - 2

Huddersfield Town - West Bromwich 1 - 0

Swansea - Brighton and Hove Alb 0 - 1

Newcastle - AFC Bournemouth 0 - 1

Southampton - Burnley 0 - 1

West Ham - Liverpool 1 - 4

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Crystal Palace

(12h15) Manchester City - Arsenal

(14h30) Chelsea - Manchester United

Everton - Watford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 28 10 9 1 0 35 6 29

2. Manchester United 23 10 7 2 1 23 4 19

3. Tottenham 20 10 6 2 2 19 7 12

4. Chelsea 19 10 6 1 3 18 10 8

5. Arsenal 19 10 6 1 3 19 13 6

6. Liverpool 19 11 5 4 2 21 17 4

7. Burnley 19 11 5 4 2 10 9 1

8. Brighton and Hove Alb 15 11 4 3 4 11 11 0

9. Watford 15 10 4 3 3 15 18 -3

10. Huddersfield Town 15 11 4 3 4 8 13 -5

11. Newcastle 14 11 4 2 5 10 10 0

12. Leicester 13 11 3 4 4 16 16 0

13. Southampton 13 11 3 4 4 9 11 -2

14. Stoke 12 11 3 3 5 13 22 -9

15. West Bromwich 10 11 2 4 5 9 14 -5

16. AFC Bournemouth 10 11 3 1 7 7 14 -7

17. West Ham 9 11 2 3 6 11 23 -12

18. Swansea 8 11 2 2 7 7 13 -6

19. Everton 8 10 2 2 6 7 20 -13

20. Crystal Palace 4 10 1 1 8 4 21 -17

