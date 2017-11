Liverpool cede empate ao Sevilla e adia vaga; Real se garante nas oitavas

Istambul 21/11/2017 | 19h58

O Real Madrid confirmou a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de vencer o Apoel (6-0), enquanto o Liverpool adiou a classificação ao ceder empate com o Sevilla (3-3) depois de abrir 3 a 0 no placar.

- Grupo E

No duelo entre os dois times tidos como favoritos, o Liverpool vencia o Sevilla por 3 a 0 mas cedeu o empate no fim da partida. O brasileiro Roberto Firmino balançou as redes duas vezes, mas Ben Yeder iniciou a recuperação dos andaluzes. O gol de empate veio aos 48 da segunda etapa.

Antes, o Spartak empatou em 1 a 1 com o Maribor, assegurando pelo menos a terceira colocação do grupo. O brasileiro Zé Luís abriu o placar para os russos aos 37 minutos do segundo tempo, mas Jasmin Mesanovic conseguiu o empate nos acréscimos.

Na última rodada, o time de Moscou viaja para enfrentar os Reds, enquanto o Sevilla visita os eslovenos.

- Resultados de terça-feira

FC Sevilla (ESP) - Liverpool (ING) 3 - 3

Spartak Moscou (RUS) - NK Maribor (SLO) 1 - 1

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 9 5 2 3 0 16 6 10

2. FC Sevilla 8 5 2 2 1 11 11 0

3. Spartak Moscou 6 5 1 3 1 9 6 3

4. NK Maribor 2 5 0 2 3 2 15 -13

- Grupo F

Já garantido na próxima fase, o Manchester City teve dificuldades contra o Feyenoord e só conseguiu a vitória por 1 a 0 no fim do jogo, graças à bonita tabela entre Gundongan e Sterling, que tocou por cima do goleiro.

No outro jogo do grupo, a Napoli venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 0 e ainda sonha com uma vaga no mata-mata. Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Piotr Zielinski fizeram os gols da vitória que deixou o time italiano com seis pontos, a três dos ucranianos.

Para se classificar, o líder da Seria A precisa vencer o Feyenoord na última rodada e torcer pela derrota do Shakhtar, que recebe o City.

- Resultados de terça-feira

Napoli (ITA) - Shakhtar Donetsk (UCR) 3 - 0

Manchester City (ING) - Feyenoord (HOL) 1 - 0

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 15 5 5 0 0 13 3 10

2. Shakhtar Donetsk 9 5 3 0 2 7 8 -1

3. Napoli 6 5 2 0 3 10 9 1

4. Feyenoord 0 5 0 0 5 3 13 -10

- Grupo G

O Besiktas garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 31 anos, depois de empatar com o Porto em 1 a 1 em partida com gols dos brasileiros Felipe Augusto e Anderson Talisca.

O time otomano se afirmou como líder do grupo, o que garante a equipe entre os cabeças de chave para o sorteio das oitavas de final. O melhor resultado do Besiktas no cenário internacional foi nas antiga Copa da Europa em 1986-87, quando chegou à quartas de final.

No outro jogo da chave, o RB Leipzig atropelou na visita ao Monaco e voltou à briga pela segunda vaga da chave. Os alemães venceram por 4 a 1 com dois gols de Timo Werner.

Com o resultado, Leipzig e Porto vão definir a segunda vaga do grupo em confronto direto na última rodada, no Estádio do Dragão. O Monaco, que foi semifinalista na última edição, está eliminado do torneio e não conseguiu vaga para a Liga Europa amargando a lanterna da chave com dois pontos.

- Resultados de terça-feira

Monaco (FRA) - Leipzig (ALE) 1 - 4

Besiktas (TUR) - FC Porto (POR) 1 - 1

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Besiktas 11 5 3 2 0 9 4 5

2. FC Porto 7 5 2 1 2 10 8 2

3. Leipzig 7 5 2 1 2 9 9 0

4. Monaco 2 5 0 2 3 4 11 -7

- Grupo H

O Real Madrid não tomou conhecimento do Apoel e venceu fora de casa por 6 a 0 para confirmar a vaga nas oitavas de final.

Os merengues não tiveram dificuldade e definiram o jogo ainda no primeiro tempo. Até o intervalo, o Real já vencia por 4 a 0, gols do croata Luka Modric, de Nacho Fernández e dois do francês Karim Benzema.

O português Cristiano Ronaldo também deixou os dele na segunda etapa e chegou a oito gols na artilharia da competição.

Mas quem lidera a chave é o Tottenham, que venceu o Borussia Dortmund de virada por 2 a 1 na Alemanha. Harry Kane e Son Heung-min marcaram os gols dos ingleses, enquanto o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez o gol dos anfitriões.

- Resultados de terça-feira

APOEL (CYP) - Real Madrid (ESP) 0 - 6

Borussia Dortmund (ALE) - Tottenham (ING) 1 - 2

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Tottenham 13 5 4 1 0 12 4 8

2. Real Madrid 10 5 3 1 1 14 5 9

3. Dortmund 2 5 0 2 3 5 10 -5

4. APOEL 2 5 0 2 3 2 14 -12

* AFP