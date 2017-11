Lille vence Saint-Etienne e respira na tabela

Paris 17/11/2017 | 18h32

O Lille (16º) venceu por 3 a 1 em casa o Saint-Etienne (6º), nesta sexta-feira na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Francês, um resultado que deu respiro à equipe do técnico argentino Marcelo Bielsa.

Os gols da vitória do Lille foram de autoria do marfinense Nicolas Pepe (20 min), do brasileiro Thiago Mendes (71) e do argentino Ezequiel Ponce (89). Jonathan Mamba diminuiu o prejuízo para o Saint-Etienne (45).

O Saint-Etienne perdeu sua primeira partida sem o técnico espanhol Oscar Garcia, que pediu demissão na quarta-feira, só quatro meses após assumir o cargo.

O ex-jogador do clube Julien Sablé comando a equipe de maneira interina.

Do lado do Lille, Bielsa emplaca sua segunda vitória consecutiva na competição e consegue uma sobrevida, depois de encadear nove jogos seguidos sem vencer.

Ainda nesta sexta-fiera, o Amiens (18º) recebe o atual campeão francês Monaco (2º).

-- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Lille - Saint-Etienne 3 - 1

Amiens - Monaco

- Sábado:

(14h00) Paris SG - Nantes

(17h00) Dijon - Troyes

Guingamp - Angers

Toulouse - Metz

Strasbourg - Rennes

- Domingo:

(12h00) Caen - Nice

(14h00) Lyon - Montpellier

(18h00) Bordeaux - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 32 12 10 2 0 39 8 31

2. Monaco 28 12 9 1 2 34 12 22

3. Lyon 25 12 7 4 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 24 12 7 3 2 26 17 9

5. Nantes 23 12 7 2 3 11 9 2

6. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

7. Caen 18 12 6 0 6 8 13 -5

8. Montpellier 16 12 4 4 4 9 8 1

9. Bordeaux 16 12 4 4 4 16 18 -2

10. Rennes 15 12 4 3 5 14 15 -1

11. Troyes 15 12 4 3 5 12 15 -3

12. Toulouse 15 12 4 3 5 12 17 -5

13. Guingamp 14 12 4 2 6 13 21 -8

14. Angers 13 12 2 7 3 16 19 -3

15. Nice 13 12 4 1 7 14 19 -5

16. Lille 12 12 3 3 6 12 16 -4

17. Dijon 12 12 3 3 6 14 21 -7

18. Amiens 11 11 3 2 6 7 13 -6

19. Strasbourg 10 12 2 4 6 13 23 -10

20. Metz 3 12 1 0 11 5 24 -19

* AFP