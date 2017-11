Lille perde para o Amiens (3-0) em jogo adiado da 8ª rodada

Paris 20/11/2017 | 18h42

O Lille do técnico argentino Marcelo Bielsa foi derrotado por 3 a 0 pelo Amiens, nesta segunda-feira em partida adiada válida pela 8ª rodada do Campeonato Francês.

Esta partida estava marcada para ser originalmente disputada em 30 de setembro, mas havia sido adiada depois de uma grade ceder durante a comemoração de um gol do Lille. O incidente deixou 29 feridos.

A partida voltou a ser disputada nesta segunda-feira a partir do minuto 1 e com 0 a 0 no placar e o Amiens construiu sua vitória com gols de Harrison Manzala (36, 48) e do senegalês Moussa Konate (85).

Esta derrota, a sétima em 13 jogos, deixa o Lille de Bielsa em situação complicada na competição, na penúltima colocação com apenas 12 pontos.

- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês:

- Segunda-feira:

Amiens - Lille 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 35 13 11 2 0 43 9 34

2. Monaco 29 13 9 2 2 35 13 22

3. Lyon 26 13 7 5 1 32 15 17

4. Olympique de Marselha 25 13 7 4 2 27 18 9

5. Nantes 23 13 7 2 4 12 13 -1

6. Caen 19 13 6 1 6 9 14 -5

7. Saint-Etienne 18 13 5 3 5 14 18 -4

8. Montpellier 17 13 4 5 4 9 8 1

9. Bordeaux 17 13 4 5 4 17 19 -2

10. Toulouse 16 13 4 4 5 12 17 -5

11. Rennes 15 13 4 3 6 15 17 -2

12. Amiens 15 13 4 3 6 11 14 -3

13. Dijon 15 13 4 3 6 17 22 -5

14. Troyes 15 13 4 3 6 13 18 -5

15. Guingamp 15 13 4 3 6 14 22 -8

16. Angers 14 13 2 8 3 17 20 -3

17. Nice 14 13 4 2 7 15 20 -5

18. Strasbourg 13 13 3 4 6 15 24 -9

19. Lille 12 13 3 3 7 12 19 -7

20. Metz 4 13 1 1 11 5 24 -19

