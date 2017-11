Lille convoca Bielsa para "entrevista previa à eventual demissão"

Lille 28/11/2017 | 14h57

O técnico argentino Marcelo Bielsa "foi convocado para uma entrevista nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, prévia a uma eventual demissão", indicou o Lille nesta terça-feira em comunicado.

O técnico foi suspenso momentaneamente do cargo de treinador pelo clube, em 22 de novembro, dois dias depois de derrota por 3 a 0 para o Amiens.

"O Lille e seus dirigentes afirmam que respeitam e respeitarão as normas e os procedimentos aplicáveis neste caso", acrescentou o comunicado.

Segundo o jornal L'Equipe, o Lille pretende demitir Bielsa por justa causa, o que evitaria que o clube precisasse pagar indenização avaliada em aproximadamente 15 milhões de euros.

A nova direção do Lille, que chegou há quase um ano e investiu 60 milhões de euros no último mercado de transferências, nomeou uma equipe técnica provisória. No entanto, o grupo interino não foi capaz de reverter a espiral negativa e perdeu por 3 a 0 para o Montpellier, no sábado.

Na segunda-feira, Bielsa compareceu à comissão jurídica da Liga de Futebol Francesa (LFP) "para constatar a rescisão de seu contrato de técnico, responsabilidade exclusiva da sociedade Losc", indicou comunicado enviado à AFP pelo conselheiro Carlo Brusa.

* AFP