Líder Napoli vence Milan e pressiona Juventus

Roma 18/11/2017 | 20h08

O Napoli venceu por 2 a 1 o Milan (7º) e se consolidou na liderança do Campeonato Italiano, colocando toda a pressão na segunda colocada Juventus, que tem quatro pontos a menos e entra em campo no domingo para enfrentar a Sampdoria.

Lorenzo Insigne (33 minutos) e o polonês Piot Zielinski (73) marcaram os gols napolitanos, enquanto Alessio Romagnoli (90+1) descontou para o Milan nos acréscimos.

Com a vitória, o Napoli soma 11 triunfos e dois empates em 13 rodadas, somando 35 pontos, contra 31 da Juventus, que tem um jogo a menos.

A Roma, que mais cedo derrotou a Lazio por 2 a 1 no dérbi da capital, assumiu provisoriamente o terceiro lugar com os mesmos 30 pontos da Inter de Milão (4º), que no domingo recebe o Atalanta.

O argentino Diego Perotti abriu o placar para a Roma aos 4 minutos do segundo tempo e o belga Radja Nainggolan ampliou quatro minutos depois com um forte chute.

Nos minutos finais da partida, Ciro Inmobile marcou seu 15º gol na competição convertendo um pênalti que diminuiu o prejuízo para a Lazio.

O pênalti foi marcado após o árbitro recorrer ao assistente de vídeo e notar uma mão na bola do zagueiro grego da Roma Kostas Manolas.

A Lazio cai para a 5ª colocação, com 28 pontos.

- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Lazio 2 - 1

Napoli - Milan 2 - 1

- Domingo:

(09h30) Crotone - Genoa

(12h00) Udinese - Cagliari

Torino - Chievo

Benevento - Sassuolo

SPAL - Fiorentina

Sampdoria - Juventus

(17h45) Inter - Atalanta

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 35 13 11 2 0 34 9 25

2. Juventus 31 12 10 1 1 35 11 24

3. Roma 30 12 10 0 2 23 8 15

4. Inter 30 12 9 3 0 23 9 14

5. Lazio 28 12 9 1 2 32 14 18

6. Sampdoria 23 11 7 2 2 24 13 11

7. Milan 19 13 6 1 6 19 18 1

8. Torino 17 12 4 5 3 17 19 -2

9. Fiorentina 16 12 5 1 6 21 17 4

10. Atalanta 16 12 4 4 4 19 16 3

11. Chievo 16 12 4 4 4 14 19 -5

12. Bologna 14 12 4 2 6 11 15 -4

13. Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4

14. Cagliari 12 12 4 0 8 11 21 -10

15. Crotone 12 12 3 3 6 11 23 -12

16. SPAL 9 12 2 3 7 10 20 -10

17. Sassuolo 8 12 2 2 8 6 21 -15

18. Genoa 6 12 1 3 8 10 19 -9

19. Hellas Verona 6 12 1 3 8 8 26 -18

20. Benevento 0 12 0 0 12 5 31 -26

* AFP