Lesão tira Nadal do Masters 1000 de Paris; Del Potro eliminado

Paris 03/11/2017 | 13h37

O espanhol Rafael Nadal já se garantiu no topo do ranking mundial até o fim da temporada, mas nesta sexta-feira anunciou não vai mais jogar o Masters 1000 de Paris por conta de uma lesão no joelho direito.

O líder do circuito ATP comunicou a decisão pouco antes das quartas de final da competição, contra o adversário sérvio Filip Krajinovic (N.77).

"Ontem a dor era muito forte, mas não era o momento de parar. Segui um tratamento ontem para tentar jogar hoje, mas infelizmente não é possível. No estado em que estou não me vejo jogando mais três jogos", indicou Nadal em coletiva de imprensa, sobre a possibilidade de jogar uma eventual final no domingo.

"É um dia triste para mim", acrescentou o espanhol diminuindo a importância da dor: "acontece simplesmente porque o ano foi longo e joguei muitos jogos".

Nadal havia renunciado disputar o Torneio da Basileia para descansar, depois de participar da longa turnê asiática que terminou com dores no joelho direito. Na quarta-feira, venceu o uruguaio Pablo Cuevas pela segunda fase do torneio de Paris com parciais 6-3, 6-7 (5/7) e 6-3.

Se o estado físico permitir, Nadal e Federer encerrarão a temporada no ATP Finals disputado entre os dias 12 e 19 de novembro em Londres, que reúne os oito melhores tenistas do ano.

"Seguirei meu tratamento e farei tudo o que seja possível para jogar em Londres, mas não posso falar agora", indicou Nadal nesta sexta.

Mais tarde, o argentino Juan Martín Del Potro foi eliminado pelo americano John Isner ao ser derrotado por 6-4, 6-7 (5/7) e 6-4.

O último Masters 1000 da temporada não conta com as presenças de Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic e Stan Wawrinka.

O Masters 1000 de Paris é disputado em quadra rápida e coberta. A competição distribui mais de 4.200.000 euros em premiações.

-- Resultados de sexta-feira no Masters 1000 de Paris:

- Simples masculino (quartas de final):

Filip Krajinovic (SRB) x Rafael Nadal (ESP/N.1) desistência

John Isner (EUA/N.9) x Juan Martín Del Potro (ARG/N.13) 6-4, 6-7 (5/7), 6-4

* AFP