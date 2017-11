Lanús e Grêmio jogam pela glória na final da Libertadores

Buenos Aires 28/11/2017 | 15h37

Rodeado de mística na competição, o Lanús quer fazer seu jogo funcionar para reverter a derrota por 1 a 0 na partida de ida contra o Grêmio, no jogo de volta da final da Copa Libertadores 2017, nesta quarta-feira, enquanto os gaúchos buscam o tricampeonato.

Os 'granates' sonham em conquistar o primeiro título da Libertadores e escrever a história do clube, depois de chegarem à primeira final do torneio eliminando o todo poderoso River Plate em épica semifinal.

O Grêmio quer a terceira taça do continente, após os títulos em 1983 e 1995, mas não tem uma margem de erro muito grande. No jogo de ida, diante de mais de 55 mil torcedores, o Tricolor só conseguiu soltar o grito de gol aos 37 minutos do segundo tempo graças ao meia Cícero.

Agora serão 40.000 simpatizantes do Lanús que esperam explodir de alegria no estádio "La Fortaleza", a 10 quilômetros do centro de Buenos Aires.

"É uma final e as finais se ganham. Nos custou muito chegar até aqui. O time está bem e é um resultado que dá para reverter", declarou na segunda-feira o técnico Jorge Almirón.

O comandante disse que o Lanús não vai mudar "a maneira de jogar e que tem jogadores para isso", convencido de que o Granate será capaz de virar a decisão com o apoio de sua torcida.

Almirón já tem quase todo time na cabeça: "a única dúvida é a defesa e tenho um dia a mais para testar", indicou o treinador que não vai poder contar com o zagueiro Diego Braghieri.

"É um gol. Temos que ter paciência e trabalhar bem. Certamente o estádio vai estar cheio, vai ser uma festa e o time vai estar à altura da final", encheu os olhos o treinador.

Provas não faltam para a equipe acreditar. A lembrança mais próxima é a virada na semifinal, quando terminou eliminando o River Plate ao vencer por 4 a 2, depois ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida e começar perdendo por 2 a 0 na partida de volta.

- Glória tricolor -

O Grêmio não quer perder a chance de reviver a glória, mais de 20 anos depois do segundo e último título da Copa Libertadores, conquistada em 1995.

Os jogadores do 'Tricolor' fizeram um treinamento em portas fechadas na segunda-feira, em Porto Alegre, sem que o técnico Renato Gaúcho revelasse o mistério de como vai montar o time para enfrentar o Lanús.

O time tem previsto um último treinamento para fazer o reconhecimento do gramado nesta terça-feira.

"Estamos bem preparados para esse momento. Estamos trabalhando, pensando e sonhando com a Copa. Confiamos em nosso potencial e no nosso trabalho coletivo", declarou o meia Ramiro em coletiva de imprensa antes de deixar a capital do Rio Grande do Sul.

A equipe deve ser montada com a maiorida dos 11 jogadores que derrotaram o Lanús na partida de ida. A única mudança garantida é a suspensão de Walter Kannemann, possivelmente substituído por Bressan.

Kannemann viaja à Buenos Aires com o elenco, mas não vai à campo porque o pedido feito à Conmebol para cancelar um cartão amarelo na Arena do Grêmio não foi bem sucedido na Confederação Continental.

O jogo vai ser comandado pelo trio paraguaio comandado por Enrique Cáceres, acompanhado dos bandeirinhas Eduardo Cardozo e Juan Zorrilla.

-- Prováveis escalações:

Lanús: Esteban Andrada - José Gómez, Rolando García, Marcelo Herrera, Maximiliano Velázquez - Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini - Alejandro Silva, José Sand, Lautaro Acosta.

Treinador: Jorge Almirón.

Grêmio: Marcelo Grohe - Edílson, Pedro Geromel, Bressan, Bruno Cortez - Jaílson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho - Lucas Barrios.

Treinador: Renato Gaúcho

* AFP