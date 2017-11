La Liga confirma Real Madrid-Barça no dia 23 de dezembro

Madri 02/11/2017 | 15h47

A Liga espanhola (LaLiga) confirmou nesta quinta-feira que o primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona, pela 17ª rodada do campeonato espanhol, vai ser disputado no dia 23 de dezembro.

"O 17º capítulo desta temporada será iniciado na terça-feira, dia 19 de dezembro, e terminará no sábado, dia 23", informou a LaLiga em comunicado.

"O duelo mais destacado da rodada será o clássico entre Real Madrid e FC Barcelona", acrescentou a nota.

A LaLiga confirmou o que o presidente Javier Tebas indicou no dia 11 de setembro. O mandatário do campeonato informou à rádio Onda Cero que o clássico seria disputado nesta data, poucos dias antes do natal.

* AFP