Kaká desperta interesse do futebol chinês

Xangai 26/11/2017 | 12h42

A estrela brasileira Kaká mantém conversas com o Guizhou Hengfeng Zhicheng para uma eventual mudança de ares para disputar a Superliga china (CSL), informaram vários veículos de comunicação neste domingo.

O jogador de 35 anos, com passagens por Milan e Real Madrid, chegaria livre depois de deixar o Orlando City da Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos.

O jornal italiano Corriere dello Sport, assim como veículos chineses, indicaram que ele poderia estender sua carreira profissional no Guizhou, sob comando do técnico espanhol Gregorio Manzano.

No início do ano, a Associação Chinesa de Futebol impôs elevadas taxas impositivas nas contratações. Mas as tarifas não se aplicariam no caso de Kaká, que chegaria grátis.

* AFP