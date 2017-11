Juventus vence lanterna de virada e pressiona Napoli

Roma 05/11/2017 | 19h47

A Juventus venceu de virada por 2 a 1 o lanterninha Benevento, neste domingo pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, e aproveitou o empate da líder Napoli com o Chievo para se aproximar a um ponto do topo da tabela.

O argentino Gonzalo Higuaín (57 min) e o colombiano Juan Cuadrado (65) foram os autores dos gols da virada da Velha Senhora, que havia se complicado na partida ao deixar o Benevento abrir o placar com Amato Ciciretti (19).

A Juventus soma agora 31 pontos e assume o segundo lugar do Calcio, superando a Inter de Milão, que empatou em 1 a 1 em casa com o Torino e caiu para o 3º lugar, a um ponto da atual campeã. Já o Napoli se mantém na liderança, mas com apenas um ponto de vantagem sobre a Juve.

Além de importante para as aspirações de título, a vitória também foi um alívio para a Juventus, já que o adversário, o Benevento, recém-promovido à elite do futebol italiano, é o lanterninha da competição e soma agora 12 derrotas em 12 jogos, um recorde negativo da história da competição.

Na última partida deste domingo, o Milan se recuperou dos recentes tropeços derrotando por 2 a 0 o Sassuolo (17º), graças aos gols de Alessio Romagnoli e do espanhol Suso, e voltou à briga por uma vaga nas competição europeias, aparecendo na 7ª colocação com 19 pontos.

A partida entre Lazio (4ª) e Udinese (13º) foi adiada devido às fortes chuvas na capital italiana.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Bologna - Crotone 2 - 3

Genoa - Sampdoria 0 - 2

- Domingo:

Inter - Torino 1 - 1

Fiorentina - Roma 2 - 4

Chievo - Napoli 0 - 0

Cagliari - Hellas Verona 2 - 1

Juventus - Benevento 2 - 1

Atalanta - SPAL 1 - 1

Sassuolo - Milan 0 - 2

. adiado

Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 32 12 10 2 0 32 8 24

2. Juventus 31 12 10 1 1 35 11 24

3. Inter 30 12 9 3 0 23 9 14

4. Lazio 28 11 9 1 1 31 12 19

5. Roma 27 11 9 0 2 21 7 14

6. Sampdoria 23 11 7 2 2 24 13 11

7. Milan 19 12 6 1 5 18 16 2

8. Torino 17 12 4 5 3 17 19 -2

9. Fiorentina 16 12 5 1 6 21 17 4

10. Atalanta 16 12 4 4 4 19 16 3

11. Chievo 16 12 4 4 4 14 19 -5

12. Bologna 14 12 4 2 6 11 15 -4

13. Udinese 12 11 4 0 7 18 22 -4

14. Cagliari 12 12 4 0 8 11 21 -10

15. Crotone 12 12 3 3 6 11 23 -12

16. SPAL 9 12 2 3 7 10 20 -10

17. Sassuolo 8 12 2 2 8 6 21 -15

18. Genoa 6 12 1 3 8 10 19 -9

19. Hellas Verona 6 12 1 3 8 8 26 -18

20. Benevento 0 12 0 0 12 5 31 -26

* AFP