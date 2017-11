Juve reage nos acréscimos, mas é derrotada pela Sampdoria

Roma 19/11/2017 | 19h52

A Juventus (3ª) foi derrotada fora de casa por 3 a 2 pela Sampdoria (6ª), apesar dos gols nos acréscimos dos argentinos Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala, neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Os gols de Higuaín e Dybala não foram suficientes para tirar a Juventus do buraco em que havia se metido, já que a Sampdoria chegou a abrir 3 a 0, graças ao colombiano Duván Zapata (52 minutos), ao uruguaio Lucas Torreira (71) e a Gianmarco Ferrari (79).

Com a derrota, a Juventus viu o líder Napoli, que no sábado venceu o Milan (7º) por 2 a 1, abrir quatro pontos de vantagem no topo da tabela.

Para piorar a situação da Velha Senhora, a Inter de Milão (3º) venceu por 2 a 0 a Atalanta (11ª) com dois gols do argentino Mauro Icardi (50, 60) e assumiu a vice-liderança do Calcio.

A 4ª colocação pertence à Roma, que tem um ponto a menos e no sábado venceu o dérbi da capital contra a arquirrival Lazio (5ª) por 2 a 1.

Em outros jogos disputados neste domingo, a Fiorentina (9ª) empatou em 1 a 1 com o SPAL (17º), enquanto o Genoa (18º) derrotou por 1 a 0 o Crotone (15º), mesmo resultado do triunfo do Cagliari (12º) sobre a Udinese (14º).

Torino (8º) e Chievo (10º) empataram em 1 a 1 e o Sassuolo (16º) superou o lanterninha Benevento por 2 a 1, graças a um gol nos acréscimos.

- Resultados da 13ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Lazio 2 - 1

Napoli - Milan 2 - 1

- Domingo:

Crotone - Genoa 0 - 1

Udinese - Cagliari 0 - 1

Torino - Chievo 1 - 1

Benevento - Sassuolo 1 - 2

SPAL - Fiorentina 1 - 1

Sampdoria - Juventus 3 - 2

Inter - Atalanta 2 - 0

- Segunda-feira:

(17h45) Hellas Verona - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 35 13 11 2 0 34 9 25

2. Inter 33 13 10 3 0 25 9 16

3. Juventus 31 13 10 1 2 37 14 23

4. Roma 30 12 10 0 2 23 8 15

5. Lazio 28 12 9 1 2 32 14 18

6. Sampdoria 26 12 8 2 2 27 15 12

7. Milan 19 13 6 1 6 19 18 1

8. Torino 18 13 4 6 3 18 20 -2

9. Fiorentina 17 13 5 2 6 22 18 4

10. Chievo 17 13 4 5 4 15 20 -5

11. Atalanta 16 13 4 4 5 19 18 1

12. Cagliari 15 13 5 0 8 12 21 -9

13. Bologna 14 12 4 2 6 11 15 -4

14. Udinese 12 12 4 0 8 18 23 -5

15. Crotone 12 13 3 3 7 11 24 -13

16. Sassuolo 11 13 3 2 8 8 22 -14

17. SPAL 10 13 2 4 7 11 21 -10

18. Genoa 9 13 2 3 8 11 19 -8

19. Hellas Verona 6 12 1 3 8 8 26 -18

20. Benevento 0 13 0 0 13 6 33 -27

* AFP