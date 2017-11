Joinvilenses concorrem ao Troféu Gustavo Kuerten /

Toque de Letra 09/11/2017 | 01h34 Atualizada em

Joinville tem representantes em seis das 15 categorias que serão premiadas no Troféu Gustavo Kuerten 2017, principal premiação do esporte catarinense. Os troféus serão entregues no dia 28 deste mês, no Teatro Pedro Ivo em Florianópolis. O tenista Pedro Boscardin Dias, 14 anos, e a ginasta Mariany Miyamoto, 16 anos, concorrem a melhor atleta.

Gabriela Giraldi, da patinação artística, e Milton Chumbinho Becker, veterano piloto de motocross e atual campeão brasileiro na categoria MX5, também concorrem nesta categoria.

A cidade ainda conta com representantes nas categorias de Melhor Entidade Esportiva, Melhor Entidade Paradesportiva e Melhor Equipe Paradesportiva. Em cada categoria serão selecionados cinco atletas para a avaliação final da Curadoria do Troféu Gustavo Kuerten.

Dois foram previamente indicados pelo Conselho Estadual de Desporto (CED) e outros três estão sendo escolhidos em votação pela internet (www.trofeuguga.sc.gov.br), que vai até o dia 21. Para participar e ajudar os joinvilenses, basta acessar o site e preencher um cadastro. A senha é imediatamente repassada ao e-mail indicado no cadastro e a votação já pode ser iniciada.